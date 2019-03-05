2019-03-05T21:34:48+03:00
Происшествия

Директор Дома офицеров ЗВО в Петербурге арестована за взятку

По предварительным подсчетам, незаконный доход женщины составил 10 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Директора Дома офицеров в Петербурге арестовали по подозрению во взяткеДиректора Дома офицеров в Петербурге арестовали по подозрению во взяткеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге арестована директора Дома офицеров Западного военного округа. Наталью Богатыреву поймали на взятке и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- С ноября 2015 по май 2018 годов, по версии следствия, Богатырева договорилась с некой коммерческой организацией и отдала ей в пользование нежилые помещения, которые принадлежат Дому офицеров. При этом фирма совершенно не платила аренду, которая оценивается в 6,4 миллиона рублей за все время, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Вместо того, чтобы заключить договор аренды, директор Дома офицеров подписала другой договор – на оказание услуг на 100 тысяч рублей. При этом, позже, эти деньги были возвращены, как будто они были ошибочно перечислены. По версии следствия, эти действия расцениваются как хищение средств.

Кроме того, были организованы еще некие культурно-массовые мероприятия «с участием работников учреждения в целях извлечения личной прибыли». В результате общий незаконный доход составил около 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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