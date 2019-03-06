Прогноз погоды на 6 марта в Петербурге: «Мороз и солнце, день чудесный»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-06T07:40:31+03:00

Ночью 6 марта в Петербурге было морозно, до минус 12, но днем все не так страшно: -3...-5. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Утро среды, 6 марта, встретило горожан морозом. Термометры показывали непривычные -12 градусов. Спешащие на работу петербуржцы зябко кутались в куртки – на улице было действительно очень холодно. Но доставать валенки не стоит - морозы отступят.

- Днем 6 марта в Петербурге ожидается ясная, без осадков погода. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха -3…-5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Но надолго морозная погода не задержится. Уже завтра, 7 марта в Петербурге потеплеет. Несмотря на ночные -8…-10, днем термометры покажут около ноля. С неба вновь посыплет снег вперемежку с дождем. А 8 марта, в Международный женский день, температура и вовсе уйдет «в плюс» - до четырех градусов. Все с тем же дождем и мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU