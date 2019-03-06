2019-03-06T09:05:43+03:00
Общество

В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов за 970 миллионов рублей

Пока дорожники выполняют предварительные работы, а сдача объекта намечена на 2019-2020 годы
Петр КИБЕР
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В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов.В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Красносельском районе Петербурга началось долгожданное строительство продолжения проспекта Ветеранов. Пока специалисты проводят осмотр местности на взрывоопасные предметы – в войну здесь шли бои, а также проводят геодезические работы.

- В настоящее время формируется площадка строительного городка со стороны проспекта Буденного, а также обследуются существующие коммуникации. В ближайшие недели подрядчик приступит к строительству сети ливневой канализации и устройству основания дорожной конструкции, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Уже в апреле-мае подрядчик намерен начать основные дорожные работы. Согласно госконтракту, продолжение проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного должно быть сдано в эксплуатацию осенью 2020 года, однако строители намерены запустить движение по участку в конце 2019 года.

Общая стоимость работ по сооружению 4-полосного участка длиной в 2,3 километра оценивается в 970 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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