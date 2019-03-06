2019-03-06T10:47:04+03:00
Общество

В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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В Приморском районе парк площадью 75 гектаров появится к 2021 году.В Приморском районе парк площадью 75 гектаров появится к 2021 году.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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К 2021 году в Приморском районе Санкт-Петербурга может появиться новый парк площадью 75 гектаров. Заявку на проведение аукциона по созданию новой рекреационной зоны на сайте госзакупок разместил городской комитет по госзаказу.

- Создание нового парка в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории зеленных насаждений общего пользования, начальная цена контракта - 1,2 миллиарда рублей, - сообщается в тексте заявки.

В настоящее время на предполагаемой территории располагается неблагоустроенный лесной массив. К сожалению, точного места расположения не уточняется. Учитывая, что Приморский район – один из самых больших по площади в Петербурге, то мест под парки найти можно много.

Скорее всего, новая рекреационная зона появится в районе Юнтолово или Каменки. Согласно условиям договора, подрядчик должен будет выполнить единое архитектурно-планировочное решение с созданием дорожек и прочими объектами благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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