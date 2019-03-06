В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей
К 2021 году в Приморском районе Санкт-Петербурга может появиться новый парк площадью 75 гектаров. Заявку на проведение аукциона по созданию новой рекреационной зоны на сайте госзакупок разместил городской комитет по госзаказу.
- Создание нового парка в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории зеленных насаждений общего пользования, начальная цена контракта - 1,2 миллиарда рублей, - сообщается в тексте заявки.
В настоящее время на предполагаемой территории располагается неблагоустроенный лесной массив. К сожалению, точного места расположения не уточняется. Учитывая, что Приморский район – один из самых больших по площади в Петербурге, то мест под парки найти можно много.
Скорее всего, новая рекреационная зона появится в районе Юнтолово или Каменки. Согласно условиям договора, подрядчик должен будет выполнить единое архитектурно-планировочное решение с созданием дорожек и прочими объектами благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU