В Пушкине неизвестные в масках похитили банкомат

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-06T11:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Пушкинского района Петербурга расследует дерзкое похищение банкомата, произошедшее в ночь на 6 марта. Автомат с деньгами пропал из магазина на Полковой улице.

- Неизвестные злоумышленники похитили банкомат, который погрузили в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Дерзкое ограбление, почти как на диком западе, засняли камеры видеонаблюдения, установленные на одном из торговых комплексов Пушкина. Ночью к магазину подъехал черный внедорожник, из которого вышли люди в масках. Они обвязали тросом стоявший в фойе банкомат и, дав по газам, выдернули тяжелый аппарат с наличностью как морковку из грядки.

Особенно удивленным оказался охранник магазина, вышедший на шум посмотреть что происходит. Он во время отскочил в сторону, когда банкомат «со свистом» вылетел наружу.

Сейчас похитителей ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма украденного не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU