В Петербурге задержали безработных друзей, которые нападали на посетителей баров на Думской

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-06T13:13:49+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга поймала четверых приезжих, которые держали в страхе центр города. Мужчины в возрасте от 25 до 29 лет специализировались на ограблениях посетителей увеселительных заведений. С октября 2018 по февраль 2019 года они "работали" на Думской и Ломоносова, и за это время общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Полиция просит сообщить, если вы стали жертвами этих мужчин.

- Группа злоумышленников избивала мужчин, выходивших из баров, клубов и ресторанов и похищала у них имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти и Петербургу. - Пресечь их деятельность удалось совместно с СОБР Росгвардии. Злоумышленниками оказались выходцы Северного Кавказа, которые не имели в Петербурге ни работы, ни постоянного места жительства.

Жертвами этнической группы становились в основном мужчины. У них забирали все ценное - и банковские карточки, и мобильные телефоны, и деньги. По предварительной информации, похищенное сбывалось на рынке на юго-западе города. В одном из случаев злоумышленники избили мужчину, но украсть у него ничего не успели.

Группа мужчин работала в центре Петербурга в течение нескольких месяцев.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Подозреваемые задержаны.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий данных граждан, просьба обратиться в полицию: 8 (812) 573-21-77, 573-48-80, 8 (952) 667 31 09.

ИСТОЧНИК KP.RU