«Зенит» потроллил «Вильярреал» 15-градусными морозами в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-06T13:19:28+03:00

Накануне испанские футболисты прибыли в город на Неве и сегодня проведут тренировку на поле стадиона на Крестовском острове

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Испания – солнечная страна. В марте на Пиренеях уже распускаются цветы и зеленеют деревья. А в Петербурге в это время идет снег и градусники показывают отрицательную температуру. Вот и «Зенит» решил немного потроллить теплолюбивых испанцев 15-градусными морозами.

- Добро пожаловать в Россию! – написано в англоязычном «Твиттере» петербуржцев под картинкой с прогнозом на 6 марта.

Наверняка дома при такой температуре «Вильярреалу» играть не приходилось. Да что испанцы, если даже их более северные соседи из Италии также удивляются снегу весной.

- 5 марта, а за окном идет снег. Удивительная картина, - рассказал в соцсетях итальянский защитник сине-бело-голубых Клаудио Маркизио.

Впрочем, вряд ли погода помещает командам показать классный футбол, тем более, что матч пройдет на теплом газоне «Газпром Арены» при закрытой крыше.

Напомним, что первая встреча 1/8 Лиги Европы состоится 7 марта. Начало в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU