Какие улицы Петербурга будут чистить от снега 6 марта

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-06T14:39:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчерашняя метель оставила после себя серьезные проблемы для коммунальщиков Петербурга. В среду, 6 марта, все улицы города были завалены толстым слоем снега. Несмотря на то, что накануне снегоуборочные машины весь день ездили по дорогам, разметая снег, сугробов осталось еще очень много. Вчера выпало 15, а где-то и 20 сантиметров снега. За вторник на снегоприемные пункты вывезли 45 тысяч кубометров осадков.

- В среду днем улицы Петербурга будут мести и чистить 800 спецмашин и около тысячи дворников. Самое главное сегодня – вывезти снег, - рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Смольном.

Сегодня погрузчики и самосвалы в Петербурге будут работать на ста улицах, проспектах и шоссе по всему городу. Среди них на севере это будут Приморский проспект, улица Савушкина, на юге – Московский проспект, Бухарестская улица, в центре – Суворовский, Адмиралтейский проспекты.

Также коммунальщики вывезут снег из Пушкина и Колпино с улиц Генерала Хазова, Школьной, Радищева, Заводского проспекта и Привокзальной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU