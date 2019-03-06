Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа
Как быстро добиться популярности, если вы «блогер», но в подписчиках у вас всего 300 с небольшим человек? – Надо пописать на соседа. Так решил 36-летний житель Петербурга и снял свои «подвиги» на видео. После этого мужчину задержала полиция.
- В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили участника скандального видеоролика, размещенного в социальной сети, в котором он совершал непристойные действия в отношении 57-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
После этого стражи порядка наведались домой к Герману Ягодке и доставили его в ближайшее отделение. Там с мужчиной провели профилактическую беседу и привлекли к административной общественности – оштрафовали на тысячу рублей.
Напомним, что видео со скандальной выходкой появилось в Интернете два дня назад. Пользователи соцсетей оценили поступок блогера двумя словами: «Дно пробито». Сам Ягодка оправдывался, что сосед – алкоголик и не понимал слов, когда его просили уйти.
ИСТОЧНИК KP.RU