Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-06T14:41:28+03:00

Блогера Ягодку оштрафовали на тысячу рублей за то, что он помочился на соседа. Фото: www.instagram.com/german_sh0w

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Как быстро добиться популярности, если вы «блогер», но в подписчиках у вас всего 300 с небольшим человек? – Надо пописать на соседа. Так решил 36-летний житель Петербурга и снял свои «подвиги» на видео. После этого мужчину задержала полиция.

- В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили участника скандального видеоролика, размещенного в социальной сети, в котором он совершал непристойные действия в отношении 57-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого стражи порядка наведались домой к Герману Ягодке и доставили его в ближайшее отделение. Там с мужчиной провели профилактическую беседу и привлекли к административной общественности – оштрафовали на тысячу рублей.

Напомним, что видео со скандальной выходкой появилось в Интернете два дня назад. Пользователи соцсетей оценили поступок блогера двумя словами: «Дно пробито». Сам Ягодка оправдывался, что сосед – алкоголик и не понимал слов, когда его просили уйти.

ИСТОЧНИК KP.RU