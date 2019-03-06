Орешки с «сюрпризом» прибыли в Петербург из Бразилии

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-06T15:07:19+03:00

50 тонн арахиса, прибывшие в Петербург из Бразилии, были заражены личинками и куколками насекомых Фото: архив "КП"

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Огромная партия лущеного арахиса застряла на карантинном контроле в морском порту Петербурга. 50-тонный груз, вполне возможно, отправится обратно в Бразилию или будет уничтожен немедленно. Во время проверки в арахисе были обнаружены живые насекомые: личинки и куколки.

- В арахисе были найдены личинки и куколки сухофруктовой огневки и капрового жука. Эти насекомые способны повреждать запасы сухофруктов, орехов, хлопковых семян, пшеницу, муку, макароны. Капровый жук способен уничтожать даже бумагу и мешковину. Известны случаи уничтожения этим жуком до 70 процентов продукции, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Петербургу.

При этом сухофруктовая огневка не является карантинным насекомым. В случае с капровым жуком, все 50 тонн арахиса необходимо обеззаразить с помощью обработки, вернуть назад или же уничтожить весь груз.

Однако представить, что на полки петербургских магазинов попадут орешки, в которых жили личинки и жуки, довольно неприятно.

ИСТОЧНИК KP.RU