Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно
Уже к лету 2019 года после ремонта откроется участок Ждановской набережной. Строители ударно поработали и теперь опережают график реконструкции на несколько месяцев. В настоящее выполнено 50 процентов работ.
- В рамках капитального ремонта Ждановской набережной напротив дома номер 7 специалистами были демонтированы старые конструкции, усилено свайное основание, забетонирован ростверк, смонтированы новые навесные блоки, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Также строители произвели гидроизоляцию бетонных блоков и засыпали песком пазухи в подушке дорожного полотна. За оставшееся время рабочим предстоит убрать шпунтовое ограждение, облицевать железобетон гранитом и навести окончательный лоск.
Несмотря на то, что срок контракта говорил о сдаче объекта в октябре, строители намерены завершить работы уже летом нынешнего года.
ИСТОЧНИК KP.RU