2019-03-06T15:36:16+03:00
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Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно

На данный момент завершено уже 50 процентов работ
Петр КИБЕР
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Ждановскую набережною откроют после ремонта досрочно. Фото: КРТИ СПбЖдановскую набережною откроют после ремонта досрочно. Фото: КРТИ СПб
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Уже к лету 2019 года после ремонта откроется участок Ждановской набережной. Строители ударно поработали и теперь опережают график реконструкции на несколько месяцев. В настоящее выполнено 50 процентов работ.

- В рамках капитального ремонта Ждановской набережной напротив дома номер 7 специалистами были демонтированы старые конструкции, усилено свайное основание, забетонирован ростверк, смонтированы новые навесные блоки, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также строители произвели гидроизоляцию бетонных блоков и засыпали песком пазухи в подушке дорожного полотна. За оставшееся время рабочим предстоит убрать шпунтовое ограждение, облицевать железобетон гранитом и навести окончательный лоск.

Несмотря на то, что срок контракта говорил о сдаче объекта в октябре, строители намерены завершить работы уже летом нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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