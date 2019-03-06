Петербургского правозащитника избили ночью в среду

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-06T17:43:53+03:00

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Около трех часов ночи среды, 6 марта, правозащитник из Петербурга Динар Идрисов возвращался домой. Припарковал машину у въезда во двор, под камеру видеонаблюдения, и направился к своей парадной. Но провести спокойно остаток для ему не удалось. Четверо человек напали на активиста, повалили на землю и избили.

- Выходя из машины, я разговаривал по телефону. В этот момент на меня налетели двое мужчин, первый удар я смог отразить, но на меня набросились еще двое, - сообщает правозащитная организация "Русь Сидящая", координатором которой является Идрисов.

Мужчина начал бороться с нападающими. В какой-то момент драки его сильно ударили по голове, от чего правозащитник упал. Неизвестные продолжили избивать лежачего, после забрали телефон и сбежали.

Напоследок один из них бросил фразу, которая заставила Идрисова подумать, о том, что избиение – это месть ему за участие в деле активистов движения «Весна». Речь идет о секс оргии молодых людей с 14-летней девочкой, о которой стало известно в конце февраля текущего года.

Правозащитник вызвал полицию и скорую. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Правоохранители квалифицировали нападение как разбой.

Надо отметить, что это уже второе нападение на Динара Идрисова. Год назад, 28 января 2018 года на него напали трое мужчин и избили в подъезде одного из домов.

ИСТОЧНИК KP.RU