Петербургского правозащитника избили ночью в среду
Около трех часов ночи среды, 6 марта, правозащитник из Петербурга Динар Идрисов возвращался домой. Припарковал машину у въезда во двор, под камеру видеонаблюдения, и направился к своей парадной. Но провести спокойно остаток для ему не удалось. Четверо человек напали на активиста, повалили на землю и избили.
- Выходя из машины, я разговаривал по телефону. В этот момент на меня налетели двое мужчин, первый удар я смог отразить, но на меня набросились еще двое, - сообщает правозащитная организация "Русь Сидящая", координатором которой является Идрисов.
Мужчина начал бороться с нападающими. В какой-то момент драки его сильно ударили по голове, от чего правозащитник упал. Неизвестные продолжили избивать лежачего, после забрали телефон и сбежали.
Напоследок один из них бросил фразу, которая заставила Идрисова подумать, о том, что избиение – это месть ему за участие в деле активистов движения «Весна». Речь идет о секс оргии молодых людей с 14-летней девочкой, о которой стало известно в конце февраля текущего года.
Правозащитник вызвал полицию и скорую. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Правоохранители квалифицировали нападение как разбой.
Надо отметить, что это уже второе нападение на Динара Идрисова. Год назад, 28 января 2018 года на него напали трое мужчин и избили в подъезде одного из домов.
ИСТОЧНИК KP.RU