В канун 8 Марта в Петербурге будет слякоть и сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-06T16:11:21+03:00

В четверг, 7 марта, в Петербурге будет ветрено и слякоть Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода 7 марта в городе на Неве и Ленобласти ожидается снежная

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В последний рабочий день перед длинными выходными в Петербурге будет идти мокрый снег. Погода в четверг, 7 марта, изменится. После холодной ночи, днем в городе потеплеет, однако сильный ветер не позволит расслабиться и насладиться плюсовой температурой.

- В ночь на 7 марта в Петербурге подморозит до минус 10 градусов, в Ленобласти местами температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля. Днем в городе и регионе потеплеет до плюс 2 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В канун 8 Марта будет идти снег: сухой, мокрый, порой обильно. Также подует сильный ветер 10-13 метров в секунду.

В сам праздничный день, 8 Марта, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой дождь, который сменится мокрым снегом. Солнце немного пробьется из-за облаков и согреет воздух в Петербурге до 5 градусов тепла. Надеемся, праздничный день принесет в Северную столицу весеннее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU