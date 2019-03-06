Прямые рейсы из Петербурга в Калмыкию появятся с апреля

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-06T17:26:15+03:00

Полеты из «Пулково» в Элисту будут проходить по средам и субботам

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Впервые за восемь лет в Петербурге появятся прямые рейсы в Элисту. С 3 апреля 2019 года авиакомпания «Азимут» начнет отправлять самолеты в столицу Калмыкии из аэропорта «Пулково». Полеты по данному маршруты не выполнялись с 2011 года.

- Рейсы в Калмыкию будут осуществляться на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100 два раза в неделю, - сообщили в пресс-службе «Пулково».

Вылет из Петербурга будет осуществляться по средам и субботам в 12:25 часов, а обратные рейсы будут в те же дни в 16:00 часов по местному времени.

В 2019 году авиакомпания «Азимут» начала очень хорошо. За первые два месяца года в Петербурге компания обслужила 28,6 тысяч пассажиров – почти на 15 процентов больше, чем за тот же период в 2018 году.

Летом 2019 года «Азимут» будет предоставлять пять рейсов из «Пулково». В их числе полеты в Краснодар, Ставрополь и Ростов-на-Дону. Также возможно откроются полеты из Петербурга в Калугу.

ИСТОЧНИК KP.RU