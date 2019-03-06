2019-03-06T19:16:27+03:00
Общество

На «Озерках» и «Ветеранов» сносят ларьки

Торговые павильоны в Петербурге режут болгаркой и разгоняют продавцов
Лилия КОЗЛОВА
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У метро «Озерки» сносят торговый павильон, владельцы которого задолжали миллион за арендуУ метро «Озерки» сносят торговый павильон, владельцы которого задолжали миллион за арендуФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в среду, 6 марта, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга разбирали ларьки и торговые точки возле метро «Озерки» в Выборгском районе и «Проспект Ветеранов» в Кировском районе. Сейчас возле «Озерков» режут двери болгаркой и снимают вывески. Интересно, сто по документам данная земля должна быть свободной.

- В многосекционном торговом комплексе площадью 180 квадратных метров находились магазины, в которых продавали продукты, алкоголь, сигареты и другие разные товары, - рассказали в комитете.

Договор аренды данного земельного участка был расторгнут еще в марте 2018 года. Сейчас задолженность по арендной плате составляет более миллиона рублей.

Возле метро «Проспект Ветеранов» и вовсе велась несанкционированная торговля. На территории небольшого открытого торгового павильона продавали орехи, сыр, мясо и другие продукты. В отношении владельцев торговых точек были составлены протоколы, а сами палатки демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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