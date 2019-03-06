2019-03-06T20:04:18+03:00
Общество

В Петербурге должно появиться больше спортивных площадок

Врио губернатора уже дал соответствующее распоряжение
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге могут построить больше спортивных площадокВ Петербурге могут построить больше спортивных площадокФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге не хватает спортивных площадок. Об этом во время рабочего объезда Кировского района заявил временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов. По его мнению, необходимо организовать в городе как можно больше площадок для спортивных игр, бега и фитнесса.

- Я дал поручение увеличить количество спортивных площадок в городе, особенно для подростков, - отметил Беглов.

Во время рабочего объезда градоначальник посетил стадион «Шторм» по адресу 24 на проспекте Народного Ополчения. В нем работают спортивные секции, организован бесплатный прокат инвентаря, зимой заливается каток.

На данный момент на стадионе имеется свободный участок, на котором Беглов дал поручение обустроить на нем комбинированное поле для футбола, волейбола и регби, которое должно быть введено в строй не позднее третьего квартала этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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