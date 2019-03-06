2019-03-06T20:20:58+03:00
Происшествия

Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками

В кошельке женщины, которая пришла на свидание в СИЗО, нашли подозрительный белый порошок
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина решила скрасить одиночество заключённого мужа в Петербурге не только своим присутствием, но и наркотикамиЖенщина решила скрасить одиночество заключённого мужа в Петербурге не только своим присутствием, но и наркотикамиФото: Артем КИЛЬКИН
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Заботливая женщина из Петербурга приехала на свидание к своему заключенному мужу в СИЗО. Для того чтобы любимому было не одиноко после того, как она уедет домой, жена привезла мужчине «гостинец». «Подарком» оказался некий белый порошок.

- Свидание супругов было не долгим, так как муж отбывает наказание в колонии-поселения №8, где длинные свидания запрещены, - сообщили в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Чтобы помочь скрасить и скоротать время своему любимому за решеткой, женщина принесла ему наркотики. Порошок белого цвета нашли в кошельке дамы.

Экспертиза показала, что порошком оказалось запрещенное вещество амфетамин. Вполне возможно, что теперь супруга не сможет больше навещать своего мужа, так как свидания с родными понадобятся ей самой.

Последовало ли наказание и уголовное дело после "благих намерений" женщины, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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