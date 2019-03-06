Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками
Заботливая женщина из Петербурга приехала на свидание к своему заключенному мужу в СИЗО. Для того чтобы любимому было не одиноко после того, как она уедет домой, жена привезла мужчине «гостинец». «Подарком» оказался некий белый порошок.
- Свидание супругов было не долгим, так как муж отбывает наказание в колонии-поселения №8, где длинные свидания запрещены, - сообщили в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».
Чтобы помочь скрасить и скоротать время своему любимому за решеткой, женщина принесла ему наркотики. Порошок белого цвета нашли в кошельке дамы.
Экспертиза показала, что порошком оказалось запрещенное вещество амфетамин. Вполне возможно, что теперь супруга не сможет больше навещать своего мужа, так как свидания с родными понадобятся ей самой.
Последовало ли наказание и уголовное дело после "благих намерений" женщины, не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU