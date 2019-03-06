На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 20:50 2019-03-06T20:50:53+03:00

В 2019 году по линиям подземки поедут шесть новых составов

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В Петербурге выделили три миллиарда рублей на покупку новых составов для метро. Около 36 современных вагонов должны начать курсировать по подземке уже в 2019 году. Денежные средства на закупку транспорта уже выделены.

- Всего для обновления парка метро городу нужно закупить порядка 800 вагонов, однако, это программа не на один год. При этом планируется покупать составы местного производства для того, чтобы поддержать отечественного производителя, так как это хорошие налоги для города, - сообщили в Смольном.

Вагоны для метрополитена производятся ООО «Вагонмаш» - совместным предприятием Skoda Transportation и Кировского завода. На сегодня Кировский завод является флагманом петербургской промышленности, где запускается современное производство.

Для того, чтобы выполнить весь план в 800 вагонов – необходимо Вагоны для метрополитена производятся ООО «Вагонмаш» - совместным предприятием Škoda Transportation и Кировского завода.

ИСТОЧНИК KP.RU