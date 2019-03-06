2019-03-06T20:50:53+03:00
Общество

На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей

В 2019 году по линиям подземки поедут шесть новых составов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублейНа покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге выделили три миллиарда рублей на покупку новых составов для метро. Около 36 современных вагонов должны начать курсировать по подземке уже в 2019 году. Денежные средства на закупку транспорта уже выделены.

- Всего для обновления парка метро городу нужно закупить порядка 800 вагонов, однако, это программа не на один год. При этом планируется покупать составы местного производства для того, чтобы поддержать отечественного производителя, так как это хорошие налоги для города, - сообщили в Смольном.

Вагоны для метрополитена производятся ООО «Вагонмаш» - совместным предприятием Skoda Transportation и Кировского завода. На сегодня Кировский завод является флагманом петербургской промышленности, где запускается современное производство.

Для того, чтобы выполнить весь план в 800 вагонов – необходимо Вагоны для метрополитена производятся ООО «Вагонмаш» - совместным предприятием Škoda Transportation и Кировского завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга
В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену
В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки
Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками
В Петербурге должно появиться больше спортивных площадок
На «Озерках» и «Ветеранов» сносят ларьки
В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам
За удар по лицу сотрудника ДПС петербуржец отправится в колонию
Прямые рейсы из Петербурга в Калмыкию появятся с апреля
В канун 8 Марта в Петербурге будет слякоть и сильный ветер
Улицу Пионерстроя в Красносельском районе присоединят к КАДу
Петербургского правозащитника избили ночью в среду
Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно
Орешки с «сюрпризом» прибыли в Петербург из Бразилии
Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа
Какие улицы Петербурга будут чистить от снега 6 марта
В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»
«Зенит» потроллил «Вильярреал» 15-градусными морозами в Петербурге
В Петербурге задержали безработных друзей, которые нападали на посетителей баров на Думской
Дети из многодетных семей из Петербурга поедут в областные школы бесплатно
В Пушкине неизвестные в масках похитили банкомат
8 марта станция метро «Технологический институт» изменит режим работы
В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей
В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов за 970 миллионов рублей