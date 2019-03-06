2019-03-06T21:35:33+03:00
Происшествия

В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену

Ссора молодых супругов чуть не закончилась убийством
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену во время ссорыВ Колпино мужчина обещал застрелить свою жену во время ссорыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге семейная жизнь супружеской пары чуть было не закончилась трагедией. В ночь на среду, 6 марта, сотрудники Росгвардии в Колпино задержали 24-летнего мужчину, который угрожал своей жене убийством.

- Ссора между супругами зачалась около дома 6 на улице Труда в Колпино. Конфликт перешел в серьезную стадию и муж выхватил пистолет, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга.

Мужчина стал угрожать своей 24-летней жене убийством. Женщина поняла, что ситуация серьезная и обратилась в полицию. Сигнал тревоги поступил Росгвардии и наряд незамедлительно прибыл по указанному адресу. Там они задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством.

Однако при себе у мужа пистолета не было. Его нашли позже в салоне припаркованной неподалеку машины марки «Киа Рио». Оружие изъяли и отдали правоохранителям.

Задержанный был передан сотрудникам 80 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга
В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки
На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей
Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками
В Петербурге должно появиться больше спортивных площадок
На «Озерках» и «Ветеранов» сносят ларьки
В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам
За удар по лицу сотрудника ДПС петербуржец отправится в колонию
Прямые рейсы из Петербурга в Калмыкию появятся с апреля
В канун 8 Марта в Петербурге будет слякоть и сильный ветер
Улицу Пионерстроя в Красносельском районе присоединят к КАДу
Петербургского правозащитника избили ночью в среду
Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно
Орешки с «сюрпризом» прибыли в Петербург из Бразилии
Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа
Какие улицы Петербурга будут чистить от снега 6 марта
В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»
«Зенит» потроллил «Вильярреал» 15-градусными морозами в Петербурге
В Петербурге задержали безработных друзей, которые нападали на посетителей баров на Думской
Дети из многодетных семей из Петербурга поедут в областные школы бесплатно
В Пушкине неизвестные в масках похитили банкомат
8 марта станция метро «Технологический институт» изменит режим работы
В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей
В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов за 970 миллионов рублей