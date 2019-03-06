СЕГОДНЯ 21:35 2019-03-06T21:35:33+03:00

В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену во время ссоры Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге семейная жизнь супружеской пары чуть было не закончилась трагедией. В ночь на среду, 6 марта, сотрудники Росгвардии в Колпино задержали 24-летнего мужчину, который угрожал своей жене убийством.

- Ссора между супругами зачалась около дома 6 на улице Труда в Колпино. Конфликт перешел в серьезную стадию и муж выхватил пистолет, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга.

Мужчина стал угрожать своей 24-летней жене убийством. Женщина поняла, что ситуация серьезная и обратилась в полицию. Сигнал тревоги поступил Росгвардии и наряд незамедлительно прибыл по указанному адресу. Там они задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством.

Однако при себе у мужа пистолета не было. Его нашли позже в салоне припаркованной неподалеку машины марки «Киа Рио». Оружие изъяли и отдали правоохранителям.

Задержанный был передан сотрудникам 80 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU