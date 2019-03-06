СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга

СЕГОДНЯ 21:46 2019-03-06T21:46:12+03:00

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СКА и «Спартак» встретились сегодня на льду «Ледового дворца» в Петербурге. Сегодня, 6 марта, проходит пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После второго периода петербургская команда уступала «Спартаку», однако после успела отыграться и сравнить счет.

После первого периода СКА лидировал по броскам со счетом 17-13, из них в створ 8-6.

Счет был открыт уже во втором периоде. Первую шайбу забил хоккеист «Спартака» Антон Злобин на 25 минуте. За второй период произошло пять удалений: по три у СКА и у «Спартака».

На 21:43 счет уже равный: СКА- «Спартак» 1:1. Болельщики на стадионе затаили дыхание и активно болеют за свои команды.

Шестой матч серии состоится 8 марта в Москве на арене «Ледовый дворец ЦСКА».

ИСТОЧНИК KP.RU