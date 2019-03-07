У пенсионерки с помощью гипноза украли мраморную таксу в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-07T09:43:22+03:00

У пенсионерки украли собаку под действием гипноза в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожилая женщина не уследила за собакой, пока ее хозяин находился в больнице

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В Петербурге 56-летняя пенсионерка стала жертвой похитительницы собак. Накануне, 6 марта женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли собаку. Причем, очень необычным способом. Жительницу Северной столицы загипнотизировали и она не заметила, как отдала поводок неизвестной женщине.

- По словам пенсионерки, днем 2 марта она гуляла во дворе одного из домов на 3-й линии Васильевского острова с собакой. К ней подошла какая-то женщина и стала ее гипнотизировать, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Когда пенсионерка очнулась, то поняла – собаки больше нет. Женщина, которая ввела собачницу в транс, забрала животное с собой.

Оказалось, что собака принадлежит не пенсионерке. Ее знакомый около месяца назад попал в больницу и она взяла животное на передержку.

Украденная собака породы мраморная такса, черно-серого цвета. По предварительным оценкам, стоимость животного составляет 30 тысяч рублей.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства гипнотического сеанса, при котором пропала собака.

ИСТОЧНИК KP.RU