У пенсионерки с помощью гипноза украли мраморную таксу в Петербурге
В Петербурге 56-летняя пенсионерка стала жертвой похитительницы собак. Накануне, 6 марта женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли собаку. Причем, очень необычным способом. Жительницу Северной столицы загипнотизировали и она не заметила, как отдала поводок неизвестной женщине.
- По словам пенсионерки, днем 2 марта она гуляла во дворе одного из домов на 3-й линии Васильевского острова с собакой. К ней подошла какая-то женщина и стала ее гипнотизировать, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Когда пенсионерка очнулась, то поняла – собаки больше нет. Женщина, которая ввела собачницу в транс, забрала животное с собой.
Оказалось, что собака принадлежит не пенсионерке. Ее знакомый около месяца назад попал в больницу и она взяла животное на передержку.
Украденная собака породы мраморная такса, черно-серого цвета. По предварительным оценкам, стоимость животного составляет 30 тысяч рублей.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства гипнотического сеанса, при котором пропала собака.
ИСТОЧНИК KP.RU