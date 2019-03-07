У 75-летнего пенсионера в Петербурге обнаружили целую коробку патронов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-07T10:49:45+03:00

Пожилой мужчина прогуливался по Приморскому району с 75 боеприпасами в кармане куртки

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На севере Петербурга сотрудники полиции задержали пенсионера. Во время обыска у 75-летнего мужчины обнаружили большой запас патронов. С боеприпасами в коробке и кармане куртки петербуржец прогуливался по Приморскому району Северной столицы.

- Сотрудники полиции 6 марта возле одного из домов по улице Планерная задержали пожилого мужчину за административное правонарушение. Однако когда дело дошло до обыска, тут случился «сюрприз», - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В руках 75-летний мужчина нес посылку. Открыв коробку, полицейские увидели внутри 50 патронов и четыре пусковых устройства. Из кармана куртки пенсионера достали пакет, в котором лежало еще 25 патронов.

Все изъятые боеприпасы были отправлены на экспертизу. Оказалось, что из 75 только три патрона оказались исправными и пригодными для стрельбы. Откуда у пожилого мужчины оказались эти боеприпасы, не уточняется. В отношении него возбуждено уголовное дело. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU