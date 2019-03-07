Второклассник едва не погиб в школе Петербурга, подавившись сосиской

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-07T11:17:01+03:00

Второклассник едва не погиб от удушья в школе на Смородина Фото: Андрей ЛЕОНОВ

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В одной из школ Красногвардейского района Петербурга восьмилетний мальчик чуть было не погиб во время обеда. Ребенок был доставлен в больницу имени Раухфуса с признаками тяжелого удушья. Об этом стало известно в четверг, 7 марта.

- Второклассник находился в столовой школы на улице Смородина на обеде. Мальчик насколько быстро уплетал сосиски, что в какой-то момент подавился и перестал дышать, - сообщают «Невские новости».

У школьника началась асфиксия. Это заметили его одноклассники, а также учителя, которые находились на тот момент в столовой. Своими силами помочь ребенку не удалось и персонал школы вызвал скорую помощь.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Райфхуса. Когда ребенка довезли до больницы, он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него механическую асфиксию, или удушье.

На данный момент пострадавший ребенок находится под присмотром медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU