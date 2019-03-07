BMW сбило молодого петербуржца на Митрофаньевском шоссе

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-07T12:21:35+03:00

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В ночь на четверг, 7 марта, в Адмиралтейском районе под колеса иномарки попал молодой человек. 25-летний парень переходил Митрофаньевское шоссе, когда на него на скорости налетел автомобиль марки BMW.

- Авария произошла около 22:45 в среду, 6 марта. За рулем автомобиля находился 31-летний мужчина. Двигаясь по Митрофаньевскому шоссе, он сбил молодого человека, который перебегал дорогу напротив дома номер 7, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и ленинградской области.

После удара, молодой человек отлетел в сторону на асфальт. Водитель незамедлительно вызвал пострадавшему машину скорой помощи. Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту дорожного происшествия проводится проверка. Насколько известно, авария произошла в зоне, где нет пешеходного перехода. 25-летний юноша, когда его сбила машина, пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU