2019-03-07T12:52:56+03:00
Общество

В ЗакСе Петербурга обсудили реновацию и доплаты к пенсии

Социальные выплаты не будут уменьшаться, даже если пенсия превысит прожиточный минимум
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ЗакСе Петербурга обсудили реновацию и доплаты к пенсииВ ЗакСе Петербурга обсудили реновацию и доплаты к пенсииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Накануне в среду, 6 марта, в Законодательном собрании Петербурга на повестке дня стояли два важных вопроса: реновации и социальные выплаты пенсионерам. Депутаты обсудили, как обновить городскую среду, которая позволит вывести качество жизни петербуржцев на новый уровень.

Власти Петербурга планируют проанализировать опыт столицы, которая уже запустила свою программу реновации. Однако с такой же легкостью, как в Москве, провести программу в Северной столице не удастся из-за большой разницы в бюджете. Тем не менее, в городе не Неве имеются дома и целые кварталы, которые уже являются не пригодными для жизни людей.

- Реновация жилищного фонда – необходимая и актуальная программа. Каждый житель Петербурга в праве рассчитывать на удобное, благоустроенное и безопасное жилье, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также ЗакС Петербурга принял постановление федерального закона о «Государственной социальной помощи», который защитит жителей города старшего поколения. В соответствии с ним, размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации выплат превысил прожиточный минимум.

- У нас постоянно ведется работа по защите интересов старшего поколения. Рассматриваемые сейчас изменения преследуют одну цель – существенное повышение уровня доходов пенсионеров, - подчеркнул Макаров во время обсуждения законопроекта.

Отмечается, что только в Петербурге эта мера затронет более чем 140 тысяч неработающих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почтовое отделение на Невском проспекте превратилось в магазин
Лесопарк «Сосновка» на севере Петербурга обустроят в 2020 году
8 марта на Финском заливе ожидается шторм
В Петербурге отказались выселять из квартиры семью с ребенком из-за долгов
Знакомство в соцсети закончилось для подростков изнасилованием на севере Петербурга
Эрмитажу подарили морозоустойчивую сакуру
BMW сбило молодого петербуржца на Митрофаньевском шоссе
Второклассник едва не погиб в школе Петербурга, подавившись сосиской
У 75-летнего пенсионера в Петербурге обнаружили целую коробку патронов
Сбив насмерть старушку и въехав в магазин в Репино, водитель иномарки пойдет под суд
У пенсионерки с помощью гипноза украли мраморную таксу в Петербурге
Погода на 7 марта в Петербурге: Снова снег
СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга
В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену
В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки
На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей
Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками