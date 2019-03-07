СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-07T12:52:56+03:00

В ЗакСе Петербурга обсудили реновацию и доплаты к пенсии Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальные выплаты не будут уменьшаться, даже если пенсия превысит прожиточный минимум

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Накануне в среду, 6 марта, в Законодательном собрании Петербурга на повестке дня стояли два важных вопроса: реновации и социальные выплаты пенсионерам. Депутаты обсудили, как обновить городскую среду, которая позволит вывести качество жизни петербуржцев на новый уровень.

Власти Петербурга планируют проанализировать опыт столицы, которая уже запустила свою программу реновации. Однако с такой же легкостью, как в Москве, провести программу в Северной столице не удастся из-за большой разницы в бюджете. Тем не менее, в городе не Неве имеются дома и целые кварталы, которые уже являются не пригодными для жизни людей.

- Реновация жилищного фонда – необходимая и актуальная программа. Каждый житель Петербурга в праве рассчитывать на удобное, благоустроенное и безопасное жилье, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также ЗакС Петербурга принял постановление федерального закона о «Государственной социальной помощи», который защитит жителей города старшего поколения. В соответствии с ним, размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации выплат превысил прожиточный минимум.

- У нас постоянно ведется работа по защите интересов старшего поколения. Рассматриваемые сейчас изменения преследуют одну цель – существенное повышение уровня доходов пенсионеров, - подчеркнул Макаров во время обсуждения законопроекта.

Отмечается, что только в Петербурге эта мера затронет более чем 140 тысяч неработающих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU