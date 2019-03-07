Эрмитажу подарили морозоустойчивую сакуру
Государственному музею Эрмитаж в Петербурге подарили ветки цветущей сакуры. Необычный подарок в честь празднования международного женского дня, преподнесли мэрия японского города Саката и Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов «Shonai Midori». 5 марта музею передали морозоустойчивую сакуру, которая называется Кэйодзакура.
Церемония передачи Эрмитажу сакуры проходит в Петербурге уже четвертый раз по инициативе японских коллег.
- Весь Петербург завален снегом, настоящая зима, а в Эрмитаже мы объявляем начало весны, - провозгласила, принимая подарок, заместитель директора музея Светлана Адаксина.
Это морозоустойчивая сакура - Кэйодзакура Фото: Эрмитаж
Сакура во всем мире является символом пробуждения от зимней спячки, возрождения жизни. Изображение этого цветка на японских гравюрах, в декоративно-прикладном искусстве, и в живописи есть в коллекции Эрмитажа.
Японская делегация поблагодарила сотрудников и директора за теплый прием, а также поздравила всех сотрудниц Эрмитажа с наступающим праздником – 8 Марта.
ИСТОЧНИК KP.RU