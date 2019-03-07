2019-03-07T13:22:49+03:00
Общество

Эрмитажу подарили морозоустойчивую сакуру

Весенний цветок преподнесен музею Петербурга от Японии [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Эрмитажу подарили цветущую сакуру Фото: ЭрмитажЭрмитажу подарили цветущую сакуру Фото: Эрмитаж
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Государственному музею Эрмитаж в Петербурге подарили ветки цветущей сакуры. Необычный подарок в честь празднования международного женского дня, преподнесли мэрия японского города Саката и Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов «Shonai Midori». 5 марта музею передали морозоустойчивую сакуру, которая называется Кэйодзакура.

Церемония передачи Эрмитажу сакуры проходит в Петербурге уже четвертый раз по инициативе японских коллег.

- Весь Петербург завален снегом, настоящая зима, а в Эрмитаже мы объявляем начало весны, - провозгласила, принимая подарок, заместитель директора музея Светлана Адаксина.

Это морозоустойчивая сакура - Кэйодзакура Фото: Эрмитаж

Это морозоустойчивая сакура - Кэйодзакура Фото: Эрмитаж

Сакура во всем мире является символом пробуждения от зимней спячки, возрождения жизни. Изображение этого цветка на японских гравюрах, в декоративно-прикладном искусстве, и в живописи есть в коллекции Эрмитажа.

Японская делегация поблагодарила сотрудников и директора за теплый прием, а также поздравила всех сотрудниц Эрмитажа с наступающим праздником – 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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