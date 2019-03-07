2019-03-07T13:41:58+03:00
Происшествия

Знакомство в соцсети закончилось для подростков изнасилованием на севере Петербурга

13-летний мальчик и 12-летняя девочка из-за своей доверчивости оказались жертвами педофилов
Лилия КОЗЛОВА
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В Приморском районе Петербурга полиция задержала сразу двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании детей. Насколько известно, в обоих случаях задержанные знакомились с подростками в социальных сетях, общались с ними, заслуживали доверие, а после приглашали их на встречу.

- 33-летний петербуржец познакомился в соцсети «ВКонтакте» с 13-летний мальчиком, после чего пригласил его домой. Подросток приехал 4 марта в гости в один из домов по Юнтоловскому проспекту, где мужчина, используя силу, изнасиловал школьника, - сообщила «Мойка78».

Второй инцидент произошел на парковке парка «Озеро Долгое» в Приморском районе. Там 26-летний парень также позвал 12-летнюю девочку «пообщаться». Но вместо беседы, схватил ребенка так, чтобы девочка не могла убежать, и изнасиловал ее.

Оба мужчины задержаны. Проводятся расследования и возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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