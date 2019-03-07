В Петербурге отказались выселять из квартиры семью с ребенком из-за долгов

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-07T15:26:24+03:00

В Петербурге суд не позволил выселить из квартиры семью с ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Приморском районном суде Петербурга 7 марта состоялось заседание, на котором рассматривалось дело по иску Жилищного агентства к семье из пяти человек – четверо взрослых и ребенок. Организация требовала выселить людей из квартиры с предоставлением им жилого помещения меньшей площади. Причина – большие долги по коммунальной плате.

- Семья своевременно не оплатила коммунальные услуги более чем за 12 месяцев на сумму 77 тысяч рублей. Общая задолженность составляет около 650 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Во время рассмотрения этого дела семья внесла частичную оплату по коммуналке в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что эта сумма не смогла покрыть долг, прокурор потребовал, чтобы семью не выселяли, так как они предприняли действия для разрешения конфликта. Прокурор отметил, что ответчики принимают меры к погашению задолженности, что исключает возможность их выселения из жилья.

В результате суд не удовлетворил требования Жилищного агентства и оставил семью с ребенком дома, без выселения.

ИСТОЧНИК KP.RU