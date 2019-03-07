Лесопарк «Сосновка» на севере Петербурга обустроят в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-07T16:46:40+03:00

Парк "Сосновка" и Суздальские озера обустроят в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Жители Выборгского района Петербурга попросили местную администрацию привести в порядок лесопарк «Сосновка», который находится между Тихорецким, Светлановским, Тореза и Северным проспектами. Благоустройство парка планируется осуществить в 2020 году.

- 1 по 28 февраля прошел письменный опрос, на котором жители Выборгского района проголосовали за зеленые территории, которые они бы хотели увидеть благоустроенными в будущем году, - рассказала пресс-служба администрации района.

207 человек отдали свои голоса за то, чтобы на территории «Сосновки» появились пешеходные дорожки, освещение, а также новые деревья и цветники.

Также жители района попросили, чтобы территория вокруг Суздальских озер превратилась в зоны отдыха. Вдоль Большого Верхнего и Среднего Суздальского озера могут появиться также пешеходные дорожки, деревья, цветники и детские площадки. За это проголосовали 158 человек. Надо отметить, что на сегодняшний день озера – очень популярное место для отдыха у местных жителей. Зимой здесь катаются на ватрушках, лыжах, а летом устраивают пикники с шашлыком.

Отмечается, что в первую очередь благоустройство затронет территория, которая набрала наибольшее количество голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU