Почтовое отделение на Невском проспекте превратилось в магазин

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-07T17:27:21+03:00

Рядом с конвертами для писем и посылок на стеллажах стоят чипсы, орешки и макароны [фото]

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Туда ли я попал? Это первый вопрос, который задают себе люди вошедшие в отделение Почты России в доме 148 по Невскому проспекту в Петербурге. С недавних пор место, где люди получают и отправляют письма и делают денежные переводы, стало похоже на сельский продуктовый магазин. На стеллажах за спинами сотрудниц почты теперь стоят не письма и посылки, а чипсы, крупы, семена для огорода, газировка.

Вместо скамейки, на которой петербуржцы сидели в ожидании своей очереди стоит холодильник с мороженым, вместо письменного стола – ярусы печенья и орешков.

- Я пришла на почту, где я получаю пенсию. Но я там увидела продуктовый магазин. Женщина, которая стояла передо мной, 20 минут выбирала семена. Я хочу на почте получать только пенсию. Мне не нужны эти магазины, - заявила местная жительница, увидев «преображение» почтового отделения.

На почте можно купить сок, макароны, чипсы, консервы Фото: ВК/Центральный район за комфортную среду обитания

В социальной сети петербуржцы стали обсуждать такое нововведение. Многие рассказали, что и на их почте появились продуктовые ряды.

В официальной группе Почты России такие изменения объясняют тем, что они коммерческая организация и финансируют свою деятельность, занимаясь продажей продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU