2019-03-07T19:22:04+03:00
Общество

Накануне 8 Марта Петербург встал в пробках

Заторы в 8 баллов наблюдаются по всему городу. Причиной тому – предпраздничный день
Лилия КОЗЛОВА
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Перед праздничным днем Петербург встал в восьмибалльных пробкахПеред праздничным днем Петербург встал в восьмибалльных пробкахФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне праздничного дня – 8 Марта автомобилисты Петербурга застряли в пробках. Уже в пять часов вечера 7 марта согласно сервису «Яндекс.Пробки» в Северной столице образовались заторы в 8 баллов. К семи часам дороги немного разгрузились, однако многие автомобилисты до сих пор не могут добраться из точки «А» в точку «Б».

- Праздник завтра, а сегодня надо было дома сидеть, - ворчат некоторые водители в «разговорчиках» в приложении «Яндекса».

Но несмотря на долгое ожидание в пробках, петербуржцы сегодня очень позитивно настроены. То тут то там они поздравляют женщин с наступающим праздником: «Милые девушки, красивые, любимые! С праздником вас! Мужчины, не молчите!», «Поздравляю с наступающим, девчонки, от души!». Женщины с радостью благодарят попутчиков и тоже говорят им теплые слова: «Боже, как это мило. Спасибо», «Спасибо, дорогие мужчины! Наши защитники».

Вот в такой приятной, предпраздничной обстановке и проходят петербургские пробки.

Стоит отметить, что одной из причиной заторов стал предстоящий футбольный матч «Зенит» - «Вильярреал», который состоится сегодня в 21 час на стадионе «Газпром Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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