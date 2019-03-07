2019-03-07T20:31:13+03:00
Спорт

«Зенит» объявил стартовый состав на матч против «Вильярреал»

Игра между петербуржцами и итальянской командой начнется в 20:55 на «Газпром Арене»
Лилия КОЗЛОВА
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"Зенит" 7 марта встретится в Петербурге с "Вильярреал""Зенит" 7 марта встретится в Петербурге с "Вильярреал"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 7 марта, все фанаты футбола в Петербурге будут пристально следить за игрой своей любимой команды. «Зенит» выйдет на поле «Газпром Арены» против итальянской команды «Вильярреал» в 20:55. Несколько минут назад стало известно, кто из игроков сине-бело-голубых вошел в стартовый состав, а кто будет переживать за своих товарищей на скамейке запасных.

Защищать ворота будет Лунев. На поле выйдут: Смольников, Иванович, Ракицкий, Кузяев, Мак, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун и народный любимчик Дзюба. Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов и Заболотный.

Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Стоит отметить, что «Зениту» повезло с соперником, так как «Вильярреал» сейчас больше заботит, как бы не оказаться в низшем дивизионе. При этом у испанцев сравнительно небольшие шансы на победу в еврокубке. Что касается «Зенита», то его успехи переменчивы. На выезде команда играла последнее время слабо, зато дома – шесть матчей и шесть побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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