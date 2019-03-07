2019-03-07T20:35:54+03:00
Происшествия

Трое школьников надругались над одноклассницей в Колпино

Полиция Петербурга расследует дело о групповом изнасиловании
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино трое школьников изнасиловали 13-летнюю одноклассницуВ Колпино трое школьников изнасиловали 13-летнюю одноклассницуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Страшные новости из Петербурга. Трое учеников седьмого класса одной из местных школ надругались над своей 13-летней одноклассницей. Инцидент с групповым изнасилованием произошел только 7 февраля, однако стало известно об этом только спустя месяц, 7 марта.

- Полиция Колпинского района Петербурга расследует групповое изнасилование 13-летней школьницы, которое совершили её одноклассники, - сообщили в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Информация об изнасиловании поступила в полицию накануне, 6 марта. Об этом правоохранителям рассказала 38-летняя местная жительница. По ее словам, инцидент произошел прямо в учебном заведении, куда ходили все четверо детей. Именно там трое мальчиков совершили действия сексуального характера в отношении своей одноклассницы.

На данный момент полиция Колпино проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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