В феврале 2019 года в Петербурге введено в эксплуатацию 402 дома

СЕГОДНЯ 21:15 2019-03-07T21:15:56+03:00

Приморский район стал лидером по вводу жилья в Петербурге в феврале Фото: Артем КИЛЬКИН

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Около тысячи счастливых жителей Петербурга в феврале 2019 года получили долгожданные ключи от собственных квартир. В минувшем месяце в Северной столице было введено в эксплуатацию 402 дома на 703 квартиры, включая индивидуальное строительство. Это 69 124,80 квадратных метров жилья.

- Больше всего жилья введено в эксплуатацию в феврале 2019 года в Приморском районе Петербурга. Там сдано 18 762,80 квадратных метров, девять домов на 310 квартир, - сообщила пресс-служба комитета по строительству Северной столицы.

На втором месте стал Пушкинский район, где сдано 111 домов на 14 872 квадратных метров жилья. Третье место занял Курортный район, где введено в эксплуатацию 79 домов общей площадью более чем 10 тысяч квадратных метров.

Кроме этого в феврале текущего года были введены еще объекты общегражданского назначения. Среди них банно-оздоровительный комплекс, который переделан в центр народного творчества в Красногвардейском районе. Также проведена реконструкция котельной и тепловых сетей в Петроградском районе, построена транспортно-складская база в Выборгском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU