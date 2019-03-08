Капитан «Зенита» Иванович о поражении от «Вильярреала»: Мы допустили очень много ошибок

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-08T09:29:01+03:00

"Зенит" проиграл и почти потерял шансы пройти дальше в Лиге Европы. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вчера в Петербурге был большой футбол. В первом матче1/8 Лиги Европы «Зенит» принимал испанский «Вильярреал». Учитывая, что сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России, а испанцы занимают предпоследнее в своем, то фаворитом считали «Зенит». Но он проиграл. С треском.

- Мы допустили много ошибок для матча такого уровня. Не сработал наш прессинг. Нужно было показать больше желания, больше эмоций, – объяснил провальный результат капитан петербуржцев Бронислав Иванович в ходе общения с журналистами после матча.

Разочарование самих футболистов и, еще больше, болельщиков можно понять. Ведь «Зенит», по мнению спортивных экспертов, выходил на игру в статусе «первого номера». Однако испанцы быстро дали понять, что не собираются «сливать» матч и забили первыми. А ведь этого никак нельзя было допускать.

Но в итоге закончилось все намного хуже – 3:1 в пользу «Вильярреала» и шансы «Зенита» на продолжение евровесны – призрачные.

ИСТОЧНИК KP.RU