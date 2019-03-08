Мужчина разбился, упав с Литейного моста на лед Невы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-08T10:44:46+03:00

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Свидетелями трагических событий стали петербуржцы и гости города, оказавшиеся вечером 7 марта возле Литейного моста. На льду Невы, в снегу лежало тело мужчины. Вскоре его забрали сотрудники спасательной службы МЧС.

- Упал человек с Литейного моста. Чудо будет, если выжил, - писали очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Момент, как мужчина поскользнулся и перевалился за перила никто не видел, также как неизвестно, сам человек оказался на льду Невы, или ему кто-то «помог». Зато момент эвакуации любопытные горожане успели заснять на камеру мобильного телефона.

На видеозаписи хороши видно, как обездвиженное тело забирают сотрудники МЧС и грузят мужчину в катер на воздушной подушке. Судя по тому, как лежал пострадавший, он либо находился в полностью бессознательном состоянии, либо, к сожалению, погиб.

Человек упал на лед Невы с Литейного моста.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Позднее факт гибели человека подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU