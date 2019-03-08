2019-03-08T13:01:13+03:00
Общество

18 марта возобновятся занятия в учебном комплексе ИТМО на улице Ломоносова

Работы на месте рухнувшей во втором корпусе крыши закончены на днях
Петр КИБЕР
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Уже 18 марта студенты вернутся в учебный комплекс ИТМО на Ломоносова.Уже 18 марта студенты вернутся в учебный комплекс ИТМО на Ломоносова.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже 18 марта студенты факультетов ИТМО, расположенных в учебном комплексе на улице Ломоносова вернуться к занятиям в родных аудиториях. Об этом сообщает руководство ВУЗа.

- Университет ИТМО силами собственных служб и привлеченных экспертов проводит обследование технического состояния всех корпусов по данному адресу для подтверждения того, что обрушение не повлияло на другие здания учебно-научного комплекса, - сообщает пресс-служба ВУЗа.

После того, как экспертное заключение о безопасности учебного процесса в 1,3,4 и 5 корпусах будет получено – его ожидают в течение недели, занятия возобновятся. Одновременно с этим начнется работа по проекту восстановления второго корпуса, который является объектом культурного наследия.

Напомним, что обрушение части кровли в здании бывшего коммерческого училища (позднее - Институт низкотемпературных пищевых технологий) на улице Ломоносова, дом 9, литера А, произошло 16 февраля. Погибших и пострадавших при ЧП удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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