18 марта возобновятся занятия в учебном комплексе ИТМО на улице Ломоносова
Уже 18 марта студенты факультетов ИТМО, расположенных в учебном комплексе на улице Ломоносова вернуться к занятиям в родных аудиториях. Об этом сообщает руководство ВУЗа.
- Университет ИТМО силами собственных служб и привлеченных экспертов проводит обследование технического состояния всех корпусов по данному адресу для подтверждения того, что обрушение не повлияло на другие здания учебно-научного комплекса, - сообщает пресс-служба ВУЗа.
После того, как экспертное заключение о безопасности учебного процесса в 1,3,4 и 5 корпусах будет получено – его ожидают в течение недели, занятия возобновятся. Одновременно с этим начнется работа по проекту восстановления второго корпуса, который является объектом культурного наследия.
Напомним, что обрушение части кровли в здании бывшего коммерческого училища (позднее - Институт низкотемпературных пищевых технологий) на улице Ломоносова, дом 9, литера А, произошло 16 февраля. Погибших и пострадавших при ЧП удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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