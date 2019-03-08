На Космонавтов пьяного белоруса выкинули с 10 этажа

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-08T14:26:25+03:00

Полиция задержала петеруржца, столкнувшего с балкона 10 этажа приезжего из Беларуси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб на месте, подозреваемый уже задержан

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Трагедией закончилось обычное застолье в одном из домов на проспекте Космонавтов. В ходе внезапно возникшей ссоры местный житель столкнул с балкона приезжего из Белоруссии. Лестничная клетка, с которой упал мужчина, находилась на десятом этаже.

- Труп иностранного гражданина был обнаружен 6 марта около 21 часа у дома 75 по проспекту Космонавтов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что погибшему было 37 лет, последнее время он жил по указанному адресу.

Вскоре полицейские установили и второго участника попойки. Им оказался нигде не работающий 40-летний петербуржец. Уже на следующий день – 7 марта, мужчину задержали по месту жительства на улице Маршала Захарова.

Подозреваемый уже дал первые показания. По факту гибели человека возбуждено дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU