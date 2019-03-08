Спасатели предупреждают петербуржцев о шторме и возможном наводнении

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-08T15:34:06+03:00

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Весна – время когда в Петербурге традиционно происходят наводнения. Правда, обычно это случается позже, когда начинает таять лед на Неве, Финском заливе и Ладожском озере. Но уже завтра погода может испытать город на прочность. Об ударе стихии предупреждают в МЧС.

- 9 марта в Петербурге ожидается усиление ветра. Утром и днем возможны порывы до 15-20 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Из-за нагонной волны, вызванной ветром, в Неве может подняться уровень воды. Специалисты говорят о 130-160 миллиметрах выше ординара. Из-за этого может вздыбиться и разрушиться лед на реке.

Впрочем, с 7 марта действует официальный запрет выхода на поверхность водоемов Петербурга.

Также об опасности зимней рыбалки и прогулок по льду предупреждают спасатели из Ленинградской области. Здесь также ждут штормовой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU