2019-03-08T17:46:45+03:00
Происшествия

Старшеклассник изнасиловал пьяную школьницу на лестничной площадке и прокусил ей нос

Пострадавшую госпитализировали, а полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела
Петр КИБЕР
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В Петербурге старшеклассник изнасиловал пьяную школьницу.В Петербурге старшеклассник изнасиловал пьяную школьницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жестокое «поздравление» с женским праздником получила 15-летняя жительница Калининского района Петербурга. В ночь на 8 марта на лестничной площадке ее изнасиловал старшеклассник – ученик 11 класса элитной гимназии.

- Инцидент произошел около 1 часа ночи на лестничной площадке 9-го этажа дома 25 по улице Ушинского, - сообщает «Оперативное прикрытие».

По предварительной версии, юноша избил 9-классницу, прокусил ей нос и изнасиловал. После этого парень сбежал с места происшествия. Вызванные на место врачи госпитализировали школьницу в одну из городских клиник. Известно, что в момент поступления в приемный покой пострадавшая все еще была сильно пьяна.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и укус носа.

Самого подозреваемого через некоторое время задержала полиция. В настоящее время идет проверка обстоятельств происшествия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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