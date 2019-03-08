2019-03-08T18:14:14+03:00
Дом. Семья

Прилетевшие в Петербург куропатки поселились на Васильевском острове

Местные жители не гонят курлычащих птиц, а наоборот подкармливают их
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове поселились куропатки. Фото: "Аварийный Петербург"На Васильевском острове поселились куропатки. Фото: "Аварийный Петербург"
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Совы, козы, волки и даже Северные олени – кто только не бродит или летает по Петербургу. Пришла весна, и очередь дошла до куропаток. Стайка птиц, к удивлению местных жителей, поселилась в Василеостровском районе Северной столицы.

- Куропатки облюбовали двор дома 9 по Морской набережной. Бегают по газонам, между машинами и громко «разговаривают», - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Не сказать, что куропатки – это очень уж экзотика для Петербурга, но птицы все же не городские. Поэтому видеть их спокойно пасущимися в центре оживленного района довольно непривычно. Но местные жители нисколько не простив курлычащих соседей и даже подкармливают пернатых, чтобы те не улетели.

Сколько еще куропатки проживут на Морской набережной, никто пока не знает, но вряд ли пернатые останутся в городе на всю весну и лето. С наступлением теплых денечков они наверняка переберутся в поля, где будет достаточно еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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