Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 0,3 процента

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-08T18:43:18+03:00

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Власти Петербурга увеличили размер прожиточного минимума для основных категорий населения. Именно эта цифра определяет статус человека как малоимущего и дает право получать определенные льготы.

- В расчете на душу населения прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в IV квартале 2018 года составил 11 055 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил – 12 118 рублей, для пенсионеров – 8 981 рубль, для детей – 10 783 рубля, - сообщает пресс-служба городского правительства.

По сравнению с III кварталом прошлого года, прибавка по каждой из категорий соответственно составила: для трудоспособного населения – 38 рублей 70 копеек (на 0,32процента), для пенсионеров – 26 рублей 90 копеек (на 0,30процента), для детей – 29 рублей (на 0,27 процента). В среднем этот показатель равен 33 рублям 90 копейкам, что означает рост чуть больше, чем на три десятых процента.

В случае, если петербуржец имеет доход меньше, чем указанная сумма, то он, или члены его семьи имеют право на получение детских пособий, доплаты к пенсии, выплату государственной социальной помощи и прочих мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU