2019-03-08T18:43:18+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 0,3 процента

В денежном выражении прибавка составила от 27 до 39 рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 0,3 процента.Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 0,3 процента.Фото: Петр КИБЕР
Изменить размер текста:

Власти Петербурга увеличили размер прожиточного минимума для основных категорий населения. Именно эта цифра определяет статус человека как малоимущего и дает право получать определенные льготы.

- В расчете на душу населения прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в IV квартале 2018 года составил 11 055 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил – 12 118 рублей, для пенсионеров – 8 981 рубль, для детей – 10 783 рубля, - сообщает пресс-служба городского правительства.

По сравнению с III кварталом прошлого года, прибавка по каждой из категорий соответственно составила: для трудоспособного населения – 38 рублей 70 копеек (на 0,32процента), для пенсионеров – 26 рублей 90 копеек (на 0,30процента), для детей – 29 рублей (на 0,27 процента). В среднем этот показатель равен 33 рублям 90 копейкам, что означает рост чуть больше, чем на три десятых процента.

В случае, если петербуржец имеет доход меньше, чем указанная сумма, то он, или члены его семьи имеют право на получение детских пособий, доплаты к пенсии, выплату государственной социальной помощи и прочих мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» поздравил легендарного нападающего Юрия Желудкова с 60-летием
В центре Петербурга подростки устроили «цирк Дю Солей», повиснув на проводах на крыше дома
В Василеостровском районе девушка пробила голову, упав на ступеньках у ресторана
«Зенит» побил свой рекорд посещаемости еврокубков, который держался 34 года
Прилетевшие в Петербург куропатки поселились на Васильевском острове
Старшеклассник изнасиловал пьяную школьницу на лестничной площадке и прокусил ей нос
Женщины-военнослужащие совершили рекордный прыжок с парашютом в честь 8 марта
Спасатели предупреждают петербуржцев о шторме и возможном наводнении
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 марта
На Космонавтов пьяного белоруса выкинули с 10 этажа
Игорь Корнелюк поздравил женщин в трамвае, а Сергей Боярский и братья Запашные – в метро
18 марта возобновятся занятия в учебном комплексе ИТМО на улице Ломоносова
8 марта в Петербурге потеплеет до плюс 6 градусов
Мужчина разбился, упав с Литейного моста на лед Невы
На улице Олеко Дундича рядом со школой прорвало трубу
Капитан «Зенита» Иванович о поражении от «Вильярреала»: Мы допустили очень много ошибок
В феврале 2019 года в Петербурге введено в эксплуатацию 402 дома
Трое школьников надругались над одноклассницей в Колпино
«Зенит» объявил стартовый состав на матч против «Вильярреал»