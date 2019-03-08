2019-03-08T19:27:32+03:00
Спорт

«Зенит» побил свой рекорд посещаемости еврокубков, который держался 34 года

На игре с «Вильярреалом» собралось 51 826 зрителей
Петр КИБЕР
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"Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости в еврокубках."Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости в еврокубках.Фото: Александр ГЛУЗ
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Несмотря на проигранную с треском первую встречу 1/8 финала Лиги Европы, был у вчерашнего матча и положительный момент. Так, «Зенит» обновил собственный рекорд посещаемости еврокубковых встреч, державшийся 34 года.

- Во время игры Кубка чемпионов с норвежской «Волеренгой» в 1985 году стадион имени Кирова собрал 51 тысячу зрителей, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Тогда лениградский еще «Зенит» выступал в турнире в статусе чемпиона СССР, завоеванного в 1984 году. Увы, после победы над командой из Осло по сумме двух встреч, следующего соперника – скромного «Куусюси» из финского городка Лахти, клуб с берегов Невы пройти не смог.

Впрочем, после вчерашнего проигрыша «Вильярреалу» со счетом 1:3 шансов у «Зенита» исчезающее мало и сейчас, но надежда всегда умирает последней. Одно чудо, проиграв минскому «Динамо» в гостях 0:4 и выиграв дома 8:1 сине-бело-голубые уже совершили, может быть получится подобное и снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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