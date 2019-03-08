2019-03-08T20:05:26+03:00
Происшествия

В Василеостровском районе девушка пробила голову, упав на ступеньках у ресторана

Несчастный случай произошел накануне празднования 8 марта
Петр КИБЕР
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Перед 8 марта девушка разбила голову у ресторана, поскользнувшись на ступеньках.Перед 8 марта девушка разбила голову у ресторана, поскользнувшись на ступеньках.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Выпитый алкоголь мог стать причиной, по которой 30-летняя петербурженка оказалась 8 марта не за праздничным столом, а в реанимации одной из городских больниц. Серьезные травмы головы девушка получила при ударе о ступеньки ресторана.

- Инцидент произошел около 23:40 у дома номер 30 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга, - пишет «ФАН».

Заметив, что девушка серьезно пострадала, прохожие вызвали скорую помощь. Медики, оценив состояние как тяжелое, срочно отвезли пострадавшую в Мариинскую больницу.

Там у пациентки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг. Женщину поместили в отделение реанимации.

По словам медиков, от пострадавшей пахло алкоголем. То, что девушка могла быть в подпитии, сообщили и сотрудники ресторана. В настоящее время проверку обстоятельств ЧП проводят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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