2019-03-08T20:52:06+03:00
Общество

В центре Петербурга подростки устроили «цирк Дю Солей», повиснув на проводах на крыше дома

Рискованное занятие лишь чудом завершилось благополучно [видео]
Петр КИБЕР
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Четверо подростков устроили опасную фотосессию на крыше дома по каналу Грибоедова. Фото: vk.com/unreleased_dtpЧетверо подростков устроили опасную фотосессию на крыше дома по каналу Грибоедова. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Бесстрашие, граничащее с безумством – так можно охарактеризовать поступок четверых подростков, устроивших цирковые трюки на крыше дома в самом центре Петербурга. Ходящих по ограждению кровли и сидящих на проводах трех девушек и юношу сняли на видео прохожие.

- Группа молодых людей устроила цирк «Дю Солей» над каналом Грибоедова.

Через 15 мин безудержного веселья кабель был благополучно порван . Обошлось без жертв, - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео хорошо заметно, как одна из девушек сидит и качается на высоковольтном электрическом кабеле, натянутом между домами. А на фотографиях те же молодые люди стоят на ограждении крыши с поддержкой или в одиночку.

Подростки висели на проводах и ходили по ограждению крыши в самом центре Петербурга.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Естественно, что никто из подростков не имеет страховки. При этом в Петербурге хоть и тепло, но поскользнуться на мокрой от растаявшего снега и льда крыше можно запросто. Шансов выжить при падении, учитывая, что внизу асфальт и гранит, практически нет. Впрочем, в этот раз все обошлось. Однако сезон экскурсий по крышам и безумств на них в Петербурге явно открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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