2019-03-09T10:41:00+03:00
Спорт

«Зенит» в пятерке клубов Лиги Европы с самыми посещаемыми домашними матчами

За каждым выходом сине-бело-голубых на родной газон следили в среднем 48 тысяч зрителей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пять домашних игр «Зенита» в Лиге Европы посетили 238 604 зрителяПять домашних игр «Зенита» в Лиге Европы посетили 238 604 зрителяФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» – самый любимый болельщиками отечественный футбольный клуб. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат», которые подсчитали посещаемость домашних матчей Лиги Европы сезона 2018/19.

В результате сине-бело-голубые вошли в пятерку по посещаемости домашних матчей. Впереди «Зенита» только португальский «Бенфик» (49 545 зрителей на матч), шотландские «Рейнджерс» (49 780) и «Селтик» (54 581), а также лондонский «Арсенал» (58 928).

– Пять домашних игр «Зенита» в Лиге Европы посетили 238 604 зрителя, что, в среднем, 47 721 зритель за матч, – сообщат аналитики.

Первая игра с «Вильярреалом» в Петербурге 7 марта стала для «Зенита» самой посещаемой домашней игрой в Лиге Европы.

В первую десятку вошли также германский «Айнтрахт» (47 200), турецкий «Галатасарай» (42 722), испанский «Бетис» (41 781), лондонский «Челси» (38 368) и испанская «Валенсию» (36 447).

ИСТОЧНИК KP.RU

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