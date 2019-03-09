2019-03-09T11:02:59+03:00
Происшествия

Житель деревни под Кингисеппом расстрелял кафе из охотничьего ружья

Так мужчина встретил 8 Марта
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пять раз мужчина выстрелил в воздух, еще пять – в сторону кафеПять раз мужчина выстрелил в воздух, еще пять – в сторону кафеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для 33-летней женщины-бармена кафе в деревне Косколово, в Ленинградской области под Кингисеппом, Международный женский день начался со стрельбы и полиции. Придя сутра на работу, женщина обнаружила, что окна здания выбиты: ночью кто-то стрелял по ним из оружия.

В 09:45 8 Марта бармен обратилась в полицию. На место прибыли люди в форме. Вскоре стрелка нашли. Им оказался 39-летний мужчина, владелец охотничьего ружья.

– Примерно в три часа ночи из хулиганских побуждения гражданин около пяти раз выстрелил в воздух, а еще около пяти раз – в сторону кафе, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На стрелка завели уголовное дело по факту хулиганства. Пока мужчину отпустили под обязательством о явке, но в ближайшем будущем ему может грозить до пяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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