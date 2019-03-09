Хакеров, которые взломали страничку дирижера оркестра филармонии, интеллигентно потроллили

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-09T11:50:14+03:00

Музыканты пообещали дать взаймы, но попросили не говорить об этом Георгиеву и Темирканову, которые «тоже до получки просили»

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5 марта хакеры взломали страничку «ВКонтакте» дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заслуженного артиста России, кавалера ордена Дружбы Владимира Альтшулера – и принялись, по классике, рассылать его друзьям просьбы занять денег. Но напоролись на интеллигентный юмор.

Композитор и дирижер, худрук Симфонического оркестра и Камерного хора в Сочи Антон Лубченко на просьбу занять восемнадцать тысяч рублей до четверга согласился сразу. Но попросил не говорить об этом Темирканову и Гергиеву, которые «тоже просили по пятнадцать тысяч до получки, но я им отказал». На это лже-Альтшулер пообещал скинуть номер карты.

Фото: Страница Антона Лубченко в «Фейсбуке»

– Больше всего печалит не то, что хакеры, не глядя, взламывают страницу уважаемого человека, а то, что уровень их образования даже не позволяет им оценить юмор, – написал Лубченко в соцсетях.

Подобные просьбы в то день получили и другие известные музыканты: режиссер-постановщик Петербургской филармонии Лидия Бех-Иванова, дирижер Александр Андрианов. К слову, некоторые отметили, что отказывать Темирканову и Гергиеву, хоть и в шутку, все же не стоило.

ИСТОЧНИК KP.RU