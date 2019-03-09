Старейшего оператора «Ленфильма», на которого упала глыба льда, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-09T12:12:52+03:00

Сейчас Левашов дома, обеспечен покоем и семейной поддержкой. Фото: Сообщество «Живем на Васильевском» в «ВКонтакте»

Несмотря на серьезные травмы головы, Сергей Михайлович вновь здраво мыслит и даже сам передвигается

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Старший оператор киностудии «Ленфильм», 71-летний Сергей Левашов, отправился в кассу оплатить счета 31 января. Но с крыши дома №29/53 на 12-й линии Васильевского на него рухнула ледяная глыба. С тяжелыми травмами головы Сергея Михайловича увезли в больницу.

Тот самый дом на 12-ой линии ВО. Фото: соцсети.

Прогнозы медиков были пессимистичные. Но теперь Сергей Михайлович, наконец, дома, наперекор всем несчастьям и коммунальщикам.

– 27 дней отец пролежал в больнице, – написал сын Левашова Антон в соцсетях. – Несмотря на тяжелейшие травмы головы и прогнозы врачей, у отца восстановилась память, здравомыслие, и он даже самостоятельно может передвигаться. Помогает его сильнейшая тяга к жизни и стремление продолжить заниматься творчеством. Все врачи, принимавшие участие в лечении отца, крайне удивлены такому стремительному выздоровлению. Сейчас отец дома, обеспечен покоем и семейной поддержкой.

После падения глыбы Сергей попал в реанимацию. Фото: соцсети.

Тем временем следователи ведут работу по уголовному делу, которое завели 8 февраля по факту «причинения тяжкого время здоровью по неосторожности». Тем, кто забыл очистить крышу, грозит до года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU