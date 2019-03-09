2019-03-09T15:21:59+03:00
Происшествия

Митянина – о смерти мужчины, который поскользнулся и проломил голову: «Проводится экспертиза»

По словам очевидцев, петербуржец упал «на необработанном участке»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Причиной гибели петербуржца могли стать и проблемы со здоровьем. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Причиной гибели петербуржца могли стать и проблемы со здоровьем. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Смертельный несчастный случай взял под контроль Смольный. Вчера днем во дворе дома №61 корпус 1 по проспекту Космонавтов мужчина упал, проломил голову и умер.

– Мужчина поскользнулся на необработанном участке, – стали писать очевидцы в социальных сетях. – «Скорая» приехать в праздник не успела. Труп пролежал четыре часа.

Но, похоже, в истории с трагической гибелью петербуржца не все так однозначно. По другой версии, в смерти несчастного виноваты не плохие коммунальщики и доктора, а его слабое здоровье: мужчине стало плохо, и именно потому он якобы упал.

– По факту смерти мужчины, который был обнаружен на улице по адресу проспект Космонавтов, 61 корпус 1 проводится судебно-медицинская экспертиза, – сообщила вице-губернатор Анна Митянина в своем «Твиттере». – По итогам будут сделаны выводы о причинах смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завтра погода в Петербурге будет лучше, чем сегодня
Со льда Финского залива спасли 97 рыбаков
В РПЦ осудили исполнение шуточной песни про бомбардировку США в Исаакиевском соборе
На Пестеля спасатели, медики и полицейские целый час уговаривали мужчину не прыгать
Вслед за деревьями и бытовками в Петербурге сдуло светофоры и остановки
Аэропорт Пулково снова принимает самолеты
Электрички четырех маршрутов задерживаются на час и более из-за обрыва проводов
К воинской части под Всеволожском подбросили бомбу в виде фонарика
«Угроза наводнения миновала». В Петербурге открывают дамбу
Старейшего оператора «Ленфильма», на которого упала глыба льда, выписали из больницы
Хакеров, которые взломали страничку дирижера оркестра филармонии, интеллигентно потроллили
В Ломоносове школьник употребил наркотики и впал в кому
Житель деревни под Кингисеппом расстрелял кафе из охотничьего ружья
«Зенит» в пятерке клубов Лиги Европы с самыми посещаемыми домашними матчами
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы