Митянина – о смерти мужчины, который поскользнулся и проломил голову: «Проводится экспертиза»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-09T15:21:59+03:00

Причиной гибели петербуржца могли стать и проблемы со здоровьем. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Смертельный несчастный случай взял под контроль Смольный. Вчера днем во дворе дома №61 корпус 1 по проспекту Космонавтов мужчина упал, проломил голову и умер.

– Мужчина поскользнулся на необработанном участке, – стали писать очевидцы в социальных сетях. – «Скорая» приехать в праздник не успела. Труп пролежал четыре часа.

Но, похоже, в истории с трагической гибелью петербуржца не все так однозначно. По другой версии, в смерти несчастного виноваты не плохие коммунальщики и доктора, а его слабое здоровье: мужчине стало плохо, и именно потому он якобы упал.

– По факту смерти мужчины, который был обнаружен на улице по адресу проспект Космонавтов, 61 корпус 1 проводится судебно-медицинская экспертиза, – сообщила вице-губернатор Анна Митянина в своем «Твиттере». – По итогам будут сделаны выводы о причинах смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU